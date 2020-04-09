Рецепт пасхального кулича, нежного как пух

Если в вашей семье нет традиционного рецепта пасхального кулича, передающегося по наследству от бабушек-прабабушек, рекомендуем попробовать приготовить кулич по нашему рецепту. Для приготовления вам понадобится минимум усилий, а в результате вы получите красивые куличи с тестом мягким и нежным, как пух.

Для приготовления нам понадобятся такие ингредиенты:

8 яиц;

500 мл молока;

250 г сливочного масла;

500 г сметаны;

450 г сахара;

3-4 пакетика ванильного сахара;

0,5 чайной ложки соли;

15 грамм сухих дрожжей;

1400 — 1500 г муки;

250 г изюма.

Украшение:

белок от 4 яиц;

200 г сахара;

щепотка лимонной кислоты;

щепотка соли.

Обязательно подготовьте объемную кастрюлю на 8-9 литров, чтобы тесту было куда подходить. Если вам не нужно такое большое количество выпечки, тогда просто уменьшите количество ингредиентов наполовину.

Для начала в емкость разбиваем яйца. Их необходимо немного взболтать венчиком, но не взбивать. Затем к яйцам вливаем слегка теплое (не горячее!) молоко и растопленное сливочное масло, тоже не горячее. Теперь пришла очередь сметаны. Сметана не должна быть слишком жирной, 15-20% будет в самый раз. Переходим к сыпучим компонентам. Всыпаем сахар – обычный и ванильный, и соль. Сухие дрожжи смешиваем с мукой, и начинаем понемногу добавлять ее в емкость. Постепенно добавляем всю муку. Когда мешать ложкой станет затруднительно, перекладываем тесто на рабочую поверхность и хорошо замешиваем руками. В последнюю очередь добавляем изюм и все хорошо вымешиваем. Тесто получается очень вязкое, и здесь главное – не забить его мукой. Чтобы тесто не липло к рукам, их можно смазать растительным маслом. Вымешанное тесто нужно накрыть крышкой и ждать, пока оно подойдет. Затем его нужно обмять и дать подойти второй раз. После этого тесто готово. Пришло время подготовить формы. Их можно купить уже готовые, а можно сделать самому из жестяных банок с вложенным внутрь пергаментом. Заполняем формы тестом примерно наполовину, можно чуть меньше. Готовые формы накрываем полотенцем и даем тесту подойти в течение часа. Когда тесто поднялось в формах, можно ставить их в духовку, разогретую до 180°С, на 40 мин. Готовность проверяем с помощью деревянной шпажки. Готовые куличи необходимо поставить на стол, не вынимая из форм, на 10 мин. Затем их нужно извлечь, но не убирать пергамент. Так их и оставляем до полного остывания. Тем временем приготовим глазурь: взбиваем белки со щепоткой соли и лимонной кислоты, постепенно добавляя сахар. Украшаем наши куличи глазурью, сверху их можно посыпать декоративной присыпкой.

Приятного аппетита и с праздником Пасхи!