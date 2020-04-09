«Звоните ДиКаприо», где можно посмотреть сериал, сколько в нем серий

6 апреля на телевизионном канаде ТНТ стартовал первый сезон русского драматического сериала «Звоните Ди Каприо». Этот многосерийник не относится к новым, однако на ТВ его показывают впервые. Так что те, кто уже смотрел этот сериал в 2018 году, с удовольствием пересмотрят его еще раз.

Канал ТНТ запустил в свой эфир драму «Звоните Ди Каприо». Этот многосерийник раскрывает перед зрителем проблему беспорядочной половой жизни и ВИЧ. Сериал «Звоните Ди Каприо» включает в себя восемь серий. В центре сюжета находятся два брата: популярный и эгоистичный актёр Егор, узнающий, что у него ВИЧ, и его брат Лев — неудачливый и безработный актёр, которому выпадает возможность заменить заболевшего Егора в популярном сериале.

Сюжетная линия драматического сериала «Звоните ДиКаприо»

Сюжетная линия этой драмы раскрывает зрителю проблему беспорядочной половой жизни и, как результат, смертельного ВИЧ. Герой Александра Петрова прекрасно иллюстрирует, как человек, узнавший о своем диагнозе, живет дальше с болезнью. Как реагирует на диагноз, долгое время не может в это поверить.

Главный герой — актёр Егор Румянцев, звезда популярного, но низкопробного сериала о работе врачей «Первая Градская». Добившись большого успеха, он становится эгоистом и не замечает чувств и переживаний окружающих: не приходит на съёмки, ведёт беспорядочную половую жизнь и обманывает людей.

Однажды его жизнь кардинально меняется: Егор узнаёт, что у него ВИЧ. Брат Румянцева Лев — бесталанный и неудачливый актёр, который ведёт программу о полезных поделках на кабельном канале «Муравей-ТВ». Дома в съёмной квартире Льва ждёт беременная жена с двумя маленькими дочками. Никаких перспектив заработать денег и продвинуться по карьерной лестнице у него нет, пока ему не выпадает шанс заменить брата Егора в рейтинговом сериале «Первая Градская».

Актеры и их роли в многосерийнике, отзывы зрителей

Российский 8-серийный драматический телесериал режиссёра и сосценариста Жоры Крыжовникова стал лауреатом премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения за «Лучший телевизионный мини-сериал». Кроме этого, «Звоните ДиКаприо!» удостоин премии «Белый слон», премии кинофестиваля «Движение» за лучший сценарий и лучший актёрский тандем. Он же двукратный номинант на премию «Золотой орёл» в 2020 году: за «Лучший телефильм или мини-сериал» и «Лучшую мужскую роль на телевидении».

Актёр Роль Александр Петров актёр Егор Румянцев Андрей Бурковский актёр Лев Ивановский, брат Егора Юлия Александрова домохозяйка Марина Ивановская, жена Льва Анна Невская продюсер Екатерина Золотова, девушка Егора Юлия Хлынина гримёр Даша, девушка Егора Александра Ревенко Полина, невеста Васи Антон Васильев владелец ресторана Вася, однокурсник Егора, Льва и Марины Виталия Корниенко Аглая, дочь Льва и Марины Марта Тимофеева Василиса, дочь Льва и Марины Яна Кошкина Яна, подруга Полины Дарья Фекленко Любовь Георгиевна, мать Даши Сергей Лавыгин актёр сериала Сергей Александра Власова актриса сериала Света Ложкина Павел Ворожцов сценарист сериала Пётр Анна Бегунова актриса сериала Бегунова Наталия Потапова врач в СПИД-центре Артём Семакин режиссёр сериала Артём Анна Хилькевич актриса Аня, бывшая жена Егора Дмитрий Мухамадеев охранник в медцентре Равшана Куркова актриса Роксана Куркина

Отзывы

«Сериал- как идея неплохая, чтобы парни и девушки были осмотрительней в интимных отношениях, предохранялись..Но смотреть на то как его сняли отвратно, возникает чувство неполноценности, слишком утрирововали во многих моментах, довели до крайности, не могу рекомендовать к просмотру», — написала в сети зрительница, которая проживает в Казани.

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«Сериал хороший, побольше бы таких, глядишь, люди поумнеют, эпидемия остановится. Только Бурковского отправьте обратно в КВН или «Даешь молодежь», деревянный«, — отозвался другой зритель.

Стоит сказать, что сериал «Звоните ДиКаприо!» получил преимущественно восторженные отзывы российских кинокритиков. Критик Алекс Экслер поставил сериалу оценку «8 из 10». По итогам голосования отечественных кинокритиков «Звоните ДиКаприо!» был признан лучшим российским сериалом 2018 года (каждый эксперт назвал по три сериала-фаворита и «ДиКаприо» был назван наибольшее число раз).

Редакция сайта «Кинопоиск» внесла «Звоните ДиКаприо!» в список лучших сериалов, вышедших в мире в 2018 году и в список «25 главных сериалов 2010-х».