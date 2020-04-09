Герман Стерлигов рассказал, как он зарабатывает на девственницах 

Герман Стерлигов, который является российским предпринимателем, на своей страничке в Инстаграме сделал необычное заявление. По словам предпринимателя, его продукция изготавливается исключительно невинными девушками, то есть девственницами. Такая новость была принята его подписчиками неоднозначно. Под постом началось активное обсуждение.

Напомним, что Герман Стерлигов занимается сельским хозяйством. Он изготавливает продукцию, которую реализует по очень высоким ценам. Совсем недавно в его магазине появился хлеб, стоимость которого составляет 440 руб.

Необычный персонал

На своей страничке Герман Стерлигов выложил видеозапись, на которой видно, как девушки вручную лепят пельмени и вареники, а также изготавливают макароны разной формы. Многие начали возмущаться, что его продукция стоит очень дорого. Но такие претензии Германа абсолютно не волнуют. Он отметил, что стоимость продукции его фирмы обусловлена тем, что готовят ее только девственницы. Когда девушка перестает быть невинной, то ее отправляют работать в поле, или же заниматься уборкой помещений. Как утверждает Стерлигов, к продуктам не имеют право притрагиваться «нечистые девицы».

Такие откровения возмутили многих россиян. Они сразу же начали высказывать свое мнение в комментариях. Многие пользователи соцсети назвали видео «сексистским». Некоторые усомнились в правдивости его слов. Им стало интересно, как же предприниматель проверяет, девственница она или нет, или же, может, каждая приносит справки от гинеколога? Девственность девственностью, но то, что девушки работают на кухне без фартуков и перчаток, возмутило практически всех. Также предметом обсуждения стали и украшения. Подписчики отметили, что это – нарушение всех санитарных норм.