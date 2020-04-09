Замначальника Алтайской таможни окажется скамье подсудимых незаконную охоту лося

Заместителя начальника Алтайской таможни, которого в феврале этого года задержали с тушей убитого лося без лицензии на руках, будут судить за незаконную охоту. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю на сайте ведомства, обвиняемый уже признал свою вину в ходе следствия.

О том, что высокопоставленного таможенника задержали с трупом убитой лосихи, стало известно еще 3 февраля текущего года. Специалист по связям с общественностью Алтайской таможни при разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» тогда отказалась от комментариев по этим событиям. Как теперь уточняет следком, в феврале 2020 года обвиняемый, находясь на территории общедоступных охотничьих угодий Шелаболихинского района, не имея соответствующего разрешения на добычу дичи с применением механического транспортного средства и огнестрельного оружия, незаконно добыл самку лося. Своими действиями таможенник нанес ущерб Российской Федерации в лице Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края на сумму 80 тысяч рублей.

Теперь заместителю начальника таможни вменяют совершение преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства). Максимальная санкция в таких случаях ограничивается заключением на срок не более двух лет. Дело уже было передано в суд. Кроме того, в целях обеспечения гражданского иска следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 1 млн рублей.

Отметим, что по данным источников, речь идет о заместителе начальника территориального органа по тыловому обеспечению. Сейчас эту должность занимает Александр Казаков.