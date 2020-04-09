Умерла бывшая сотрудница Белого дома Линда Трипп, раскрывшая связь Клинтона и Левински

Бывшая сотрудница Белого дома Линда Трипп, которая раскрыла связь бывшего тогда президентом Билла Клинтона с Моникой Левински, умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ее мать и адвоката.

По словам матери, у Трипп диагностировали рак поджелудочной железы и лимфатических узлов в поздней стадии. Телеканал отмечает, что ранее она лечилась от рака молочной железы.

Скандал с Биллом Клинтоном о связи с бывшей тогда сотрудницей Белого дома Моникой Левински разгорелся в 1998 году. Он чуть не привел к импичменту президента США.

CNN пишет, что Линда Трипп дружила с Левински, они также были коллегами в Пентагоне. О связи с Клинтоном Левински начала рассказывать ей в 1996 году, а осенью 1997 года Трипп начала записывать ее слова. Спустя год она передала записи спецпрокурору.

Клинтона обвинили во лжесвидетельствовании и воспрепятствовании правосудию, однако в итоге сенат отказался объявлять ему импичмент.