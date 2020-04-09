Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе

«Сегодня прошло третье совместное с РФ патрулирование в Идлибе. Такие патрулирования будут продолжены», — цитирует Акара РИА Новости.

Напомним, что в Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность астанинскому формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4.