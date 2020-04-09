Отец Фриске: «Отдали последнее, чтобы с квартиры Жанны сняли арест»

Несколько месяцев назад семья певицы окончательно рассчиталась с долгами перед «Русфондом». По словам Владимира Фриске, чтобы заплатить всю сумму, пришлось пожертвовать некоторым имуществом.

«Русфонд» организовал сбор денег в 2014 году, когда стало известно о болезни Жанны. В 2015 году после смерти певицы выяснилось, что средства в размере 21 633 214 рублей с благотворительного счета пропали. Дальнейшие разбирательства показали, что деньги сняла мама звезды Ольга Копылова. Но отчетных документов о том, что сумма ушла по назначению на медицинске нужды, близкие так и не предоставили.

«Я чужого в жизни не брал. Всегда сам зарабатывал. Почему-то решили, что наша семья взяла деньги «Русфонда». Но договор с благотворительной организацией оформляли не мы, а Дмитрий Шепелев на имя Жанны. Мы никогда не скрывали, что оставшиеся средства со счетов дочери сняла моя жена. Об этом просила Жанна. Надо было платить за лекарства. Она боялась, что деньги снимет кто-то другой. Раньше этими вопросами занимался Шепелев. Что же мы чужому человеку будем оставлять?» — говорит папа звезды.

Однако деньги все же пришлось возвращать не телеведущему, а родителям Фриске. Чтобы погасить многомиллионный долг, они продали часть коттеджа, который Дмитрий и Жанна строили вместе. Половина загородного дома в Истринском районе Подмосковья досталась Шепелеву за 8 миллионов. В результате шоумен стал полноправным хозяином особняка.

Квартиру Жанны в Шмитовском проезде тоже арестовали за долги. Но это жилье семья певицы всеми силами попыталась сохранить.

Близкие Фриске выплатили оставшиеся 14 миллионов в августе прошлого года, поэтому квартиру не выставили на аукцион. «Ее хотели забрать за бесценок. Но мы отстояли. Правда, пришлось продать машину и дом в Калужской области, чтобы собрать деньги. Помог друг Жанны, которому я еще должен около 2 миллионов рублей. В общем, отдали последнее, чтобы с квартиры сняли арест. Для нас она ценна как память о дочери», — говорит Владимир Фриске.

Родственники певицы на днях открыли благотворительный фонд «Жанна Фриске — я рядом!». Организация, созданная в память об угасшей звезде, будет помогать сиротам, тяжелобольным и другим социально незащищенным слоям населения. Пока денег хватает лишь на подарки в подшефный детский дом в Воронежской области.

По материалам «Комсомольской правды»

Фото: PhotoXPress.ru, Legion-Media