В Москве нашли мумифицированные тела братьев-миллионеров, покончивших с собой

В Москве обнаружили тела братьев Молчановых. Двое мужчин совершили суицид еще в январе, но трупы так никто и не нашел. При обыске дома были обнаружены денежные средства, принадлежавшие покойным, в размере 6 миллионов рублей.

Первой тревогу забила племянница 67-летнего Александра Молчанова. Она хотела поздравить дядю с днем рождения, но его телефон все время был недоступен. Поскольку в последний раз родственница общалась с мужчиной на Новый год, то запаниковала и обратилась в полицию.

Однако в квартире на улице Крылатские Холмы сотрудники правоохранительных органов Александра не нашли и решили опросить его брата-близнеца, который жил буквально в 100 метрах. Сергей тоже не открыл дверь. Это уже показалось полицейским подозрительным, и они вскрыли ее. Войдя в квартиру, сотрудники правопорядка обомлели: в комнате лежали мумифицированные тела Александра и Сергея.

Судебно-медицинские эксперты выяснили, что братья покончили с собой еще в январе 2020 года. Все это время их тела лежали в квартире и никто из знакомых и родных не заметил из исчезновения. При обыске помещения были обнаружены денежные накопления Молчановых в размере 6 миллионов рублей и 5 тысяч евро. Поскольку у братьев не было ни детей, ни жен, их наследство может достаться той самой племяннице, которая первая сообщила о пропаже родственников. Также близким Александра и Сергея предстоит разделить и их квартиры.

Жуткая история потрясла пользователей Сети. Некоторые предположили, что пенсионеров могли убить. «Это странно, что они вот так покончили с собой вместе, имея такое состояние. Теперь непонятно, кому достанутся деньги»; «Наверняка, племянники их и убили ради наследства»; «Бедные дедушки. Столько месяцев о них никто не вспоминали, а теперь родня будет драться за наследство», — делились мнениями граждане.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские. Им предстоит выяснить, действительно ли братья покончили с собой или к делу причастны третьи лица. При этом мотивы суицида пока неизвестны.

По материалам Telegram-канала Mash

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