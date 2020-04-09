​Власти РТ ответили на вопрос о досрочном завершении учебного года в школах

Вопрос досрочного завершения текущего учебного года в школах Татарстана сейчас не рассматривается. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Она напомнила, что в республике начато дистанционное обучение.

Накануне в министерстве просвещения РФ заявили, что регионы могут изменить календарный график или завершить учебный год для 1−8-х классов по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате, и в сроки, установленные школой. В ведомстве указали, что при досрочном завершении учебы без четвертой четверти ее программу можно перенести на следующий учебный год.

Там, где благоприятная эпидемиологическая ситуация, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме, но с соблюдением санитарных требований, конкретные меры регионы определят сами, сказано в рекомендациях минпросвещения РФ. Сегодня решение досрочно отправить школьников на каникулы приняли власти Хабаровского края.

«На сегодняшний день решения о том, чтобы отправить детей на досрочные каникулы, нет. Не зря накануне президент посещал онлайн-уроки. Вся работа сейчас сконцентрирована на том, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для обучения детей на дому», — сказала Галимова, отвечая на вопрос, планируется ли в Татарстане досрочно завершить учебный год.