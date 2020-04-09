Как на сегодня, 9 апреля, обстоят дела с коронавирусом в Италии и Польше

Портал Worldometer сообщает, что вирус COVID-19 распространился уже на 299 стран мира. Всего же было зафиксировано свыше 1,4 миллиона случаев инфицирования, более 82 тысяч человек погибли. Вылечились 302 324 пациента. Больше всего погибших от вируса в Италии, Испании, Америке, Франции, Британии, Иране и КНР. Напомним, в Италии зафиксировано свыше 17 тысяч смертей от вируса.

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Закрыты ли границы Италии и Польши

Италия

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что сейчас все границы были закрыты, страна находится в полной изоляции. Примечательно, что по такой же системе решили пойти и власти Польши. Если раньше «красная зона» в Италии – это Ломбардия, регион, где зафиксировали больше всего случаев инфицирования, то сейчас в эту зону попадает вся страна. Люди не выходят из дома, а при выходе им измеряют температуру, как в КНР. Людям разрешено выгуливать домашних животных, но не более чем в 200 метрах от дома, а также разрешают покупать продукты и лекарства.

Польша

Польский премьер Матеуш Моравецкий несколько раз говорил о том, что не собирается открывать границы для иностранцев. По его словам, иностранцы являются теми людьми, которые могут распространить вирус по стране и лишь усугубить и без того плохую ситуацию по коронавирусу в Польше. Вход для иностранных граждан в Польшу закрыт. Премьер добавил, что в стране были предприняты такие же меры, как в Италии, на территории Польши царит полная изоляция.

Матеуш Моравецкий добавил, что изначально карантинные меры были введены на десять дней, однако их продлили на двадцать. Теперь же власти уверены, что необходимо будет продлить карантинные меры на месяц, если ситуация не изменится, придется ужесточить меры.

Что происходит в Италии и Польше сегодня, 9 апреля, сколько зараженных и умерших

Италия

Сообщается, что на территории Италии медики зафиксировали свыше 135 тысяч инфицированных COVID-19. Более 71 тысяч человек погибли, 24 392 – вылечились. Италия расположилась на третьей строчке во всем мире по количеству случаев инфицирования COVID-19, больше только у Америки (400 546) и Испании (141 942). Почти четыре тысячи человек находятся в очень тяжелом или критическом состоянии.

Италия закрыла порты для мигрантов из-за коронавируса

Из-за пандемии COVID-19 власти Италии объявили свои порты небезопасными для прибытия мигрантов, тем самым закрыв их для судов различных неправительственных организаций, которые занимаются спасением людей на море. В декрете, который был подписан 8 апреля руководителями МИД, Минздрава и МВД Италии, порты страны перестали отвечать требования международных конвенций относительно морских перевозок.

«На весь срок чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которая была вызвана распространением COVID-19, итальянские порты не могут обеспечить соответствие требованиям безопасного места», – заявили власти Италии.

Межведомственный декрет также обращает внимание на критическое положение медицинских служб в регионах, чрезвычайную занятость медиков и всего медицинского персонала в оказании помощи пациентов с COVID-19, а также необходимость продолжения работы организаций здравоохранения, логистики и безопасности для ограничения распространения вируса и ухода за инфицированными.

Польша

Несмотря на все предпринятые меры, на территории Польши уже пять тысяч инфицированных. Согласно последним данным, вирус обнаружили у пяти тысяч человек, из которых 136 погибли. 7 апреля медики сообщили о 4 848 случаях инфицирования и 129 летальных исходах. Стоит отметить, что сейчас на территории страны действует режим эпидемии. Первый случай заражения зафиксировали 4 марта у мужчины, которые приехал из Германии. Он вылечился и уже был выписан из госпиталя.

В Польше пик заболеваемости коронавирусом ожидается через две недели

В Польше ожидают пик заболеваемости вирусом COVID-19 через 14 дней. Такой прогноз дают ученые американского исследовательского центра «Институт метрик и оценки здоровья». Больше всего погибших, по оценкам экспертов, медики будут наблюдать 24 апреля. Прогноз при этом подвержен высокой степени неопределенности. Это значит, что пик может произойти как на неделю раньше, так и на несколько дней позже. Согласно прогнозу, количество погибших в стране может достичь 1,2-3 тысяч человек.