Какой Церковный праздник сегодня, 10 апреля

10 апреля отмечается 6 православных церковных праздников. Перечень событий информирует о церковных праздниках, постах, днях почитания памяти святых. Список поможет узнать дату значимого религиозного события для православных христиан.

Церковные православные праздники 10 апреля

Иларион – выверни оглобли

Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского

День памяти святого Илариона Нового, игумена Пеликитского монастыря. Жил в VIII веке. Обладал даром прозорливости, чудотворений, исцеления больных и изгнания бесов. Принял мученическую смерть за иконопочитание.

Преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского

День святого Стефана, настоятеля Триглийского монастыря. Перенес много мук за иконопочитание. В 815 году его сослали в заточении, где он и умер.

Преподобномученика Евстратия Печерского

День чествования святого Евстратия, послушника Киево-Печерского монастыря. После нападения на монастырь половцев в 1096 году попал в плен и стал рабом иудея. За отказ от христианской веры его распяли на кресте.

Мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского

Посвящен святому Бояну, князю Болгарскому. Пострадал за веру в Иисуса Христа в 830 году. Брат-язычник приговорил его к смертной казни через усечение мечом.

Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского

Память святого Илариона Псковоезерского. В 1460 году он основал Озерский Покровский монастырь возле Гдова. Умер в 1476 году.

Великий пост

40 день праздника

Главный многодневный пост. Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.

День ангела 10 апреля, мужские и женские имена

По церковному православному календарю 10 апреля отмечается 8 мужских именин. Перечень именин поможет в выборе имени для мальчика, рожденного в этот день.

10 апреля именины отмечают

Мужчины

Василий от древнегреческого имени Басилейос — «царский, царственный»

Иван от древнееврейского имени Йоханан — «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн — «помилованный Богом»

Илларион от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос — «радостный, веселый»

Илья от древнееврейского имени Элияху — «мой Бог — Яхве»

Николай от древнегреческого имени Николаос — «победитель народов»

Савва от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба — «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос — «суббота»

Степан от древнегреческого имени Стефанос — «венок, венец», «корона»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан — «Яхве милостив»

Традиции 10 апреля

В этот день особо чествуют цветы мать-и-мачехи, которые одними из первых расцветают на теплом весеннем солнышке. Считалось, что мать-и-мачеха всякого оделит материнской заботой — даст своего огня, своего тепла. Мать-и-мачеха — что солнышко расцветшее, что бы то ни стало — она поднимается, несет свою ношу. Не оставит она того, кто в сиротстве поднимается, даст хоть каплю материнского тепла тому, кто одинешенек на белом свете.

В этот день терял силу степанов венок, который плели летом, в середине августа. Тогда всей семьей, от мала до велика, собирались на лугу и плели венок, подбирая травинку к травинке, цветок к цветку. Венок приносили в избу и вешали в красном углу, под иконы. Если кто-то из домашних серьезно заболевал, травы и цветы из него заливали кипятком и остывшим отваром обливали больного. Верили, что перед силой цветущего луга хворь должна отступить. В этот день чистили пруды. Делать это надо было, непременно осенив себя крестным знамением, а чтобы не утащил к себе водяной, ни в коем случае нельзя упоминать его в разговоре у воды, нельзя ругаться и поминать черта.

Заговоры 10 апреля

Что говорили святые о болезнях

Если оттерпелся здесь, то не будешь терпеть на том свете вечных мук, а напротив, будешь наслаждаться таким блаженством, перед которым теперешнее счастье ничто.

Старец своему заболевшему другу внушал: «Молиться надо чаще: Господи! Даждь мне здесь терпение, а там отпущение!»

Болезни попускаются нам за грехи, а иногда по благодати Божьей, дабы через них

стяжать нам вечное блаженство на небе.

Болезнь – вот истинная школа смирения, вот где видишь и где поймешь, что ты нищ, наг и слеп.

Как лекарство приносит пользу телу, так и болезнь – душе.

Болезнь избавляет от многих душевных страстей, внешний человек тлеет, а внутренний обновляется.

Страдающий быстрее придет к Богу. Благодари, болящий, Господа, даровавшего тебе ближайшее средство ко спасению.

Приметы 10 апреля