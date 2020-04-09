Букеты в шляпных коробках – тренд сезона

Букет цветов – это отличный повод сделать человека немного счастливее. Вариантов доставки цветов на сегодняшний день очень много. Это может быть бесплатная доставка цветов PandaFL. Компания зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Об этом говорят многочисленные положительные отзывы счастливых клиентов. Мода на классические букеты давно устарела. Сейчас никого не удивить букетом роз или ромашек. Сегодня очень популярным вариантом оформления букетов является букет в нестандартной шляпной коробке. Композиции в таких декоративных коробочках могут быть различными, и составляется такой букет из разных цветов и разных оттенков. Украсить вашу коробочку могут различными аксессуарами: бантики, рюшечки, бисер.

Размеры и формы коробки так же отличаются своим разнообразием. Так же коробки могут быть различных типов:

Коробки могут быть классической круглой формы, высота которой различная. Для больших композиций принято использовать следующий тип декоративных коробок – квадратный. Если вы выбираете высокие цветы, то для вашей композиции отлично подойдет вытянутая коробка в форме тубуса. Оригинальным подарком будет композиция цветов, выполненная в декоративной коробке-шкатулке. Оригинальный тип декоративных коробок – это коробки, выполненные в форме трапеции.

Наполнить декоративную коробку можно не только цветами, но и другими предметами. Например, коробка может вместить в себя конфеты или маленькие мягкие игрушки. Вариантов множество, главное чтобы параметры выбрано вами декоративной коробки позволяли дополнить ее чем-то кроме цветов.

При составлении композиции, необходимо учитывать размер декоративной коробки. Так же следует уделить внимание цветовой гармонии. Оттенки выбранных цветов должны гармонировать не только с декоративной коробкой, но и друг с другом. Для того, чтобы цветы простояли как можно дольше флористы используют в композиции специальную флористическую губку, которая пропитана водой. Губка является основополагающей букета и влияет на то, как долго он будет выглядеть свежим.

Цветы нужно дарить не только, когда возникает повод. Цветы любимым нужно дарить каждый день.