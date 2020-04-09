Жителя Барнаула будут судить продажу фермеру девяти выдуманных тракторов

Органы прокуратуры передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Барнаула, который «продал» фермеру девять несуществующих тракторов и навесное оборудование к ним. Сделка принесла злоумышленнику 3 млн рублей. Теперь его будут судить за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как установило следствие, обвиняемый придумал легенду о реализации арестованной сельскохозяйственной техники по очень привлекательным ценам, коей и занялся. Он распространил эту информацию среди предпринимателей и выбрал среди них жертву. Долгое время мужчина встречался с фермером, показывая ему фотографии техники и оборудования, которые предусмотрительно нашел в Сети.

В течение года он заключил сделки по продаже девяти несуществующих тракторов и навесного оборудования к ним. За все это жертва заплатила 3 млн рублей. В ходе следствия организатор схемы частично признал свою вину и даже в незначительной степени возместил ущерб. Теперь степень его вину определит суд. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.