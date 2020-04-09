close

Depositphotos

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/479/13007479/Depositphotos_351959920_l-2015-pic905-895x505-70068.jpg" alt="Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию после выявления COVID-19 у пресс-секретаря" /></p> <p>

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после того, как коронавирус обнаружили у его пресс-секретаря Сергея Зюся, заявил, что уходит на самоизоляцию, передает ТАСС.

«Буквально только что я получил информацию, что «Вектор» подтвердил заражение коронавирусом моего пресс-секретаря… В соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию», — сказал Текслер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Челябинске оштрафовали двух местных жителей за розыгрыш про коронавирус

— «Заразил родственник»: как россияне распространяют COVID-19

— Путин попросил губернаторов исполнить поручения к концу недели

Источник