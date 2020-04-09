Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию после выявления COVID-19 у пресс-секретаря

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после того, как коронавирус обнаружили у его пресс-секретаря Сергея Зюся, заявил, что уходит на самоизоляцию, передает ТАСС.
«Буквально только что я получил информацию, что «Вектор» подтвердил заражение коронавирусом моего пресс-секретаря… В соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию», — сказал Текслер.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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