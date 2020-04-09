В Лондоне обнаружено тайное послание Галилея

В одной из библиотек Лондона историки обнаружили оригиналы «еретических писем» знаменитого физика Галилея, сообщает в понедельник, 24 сентября, Tech Times.

Уточняется, что послание Галилея заметили в архивах сотрудники Университета Бергамо в Италии.

Данные письма, по словам ученых, не были спрятаны. Они находились в открытом доступе в библиотеке Лондонского королевского общества.

Франко Джудиче из Бергамского университета Италии заявил, что не замечал данные письма на протяжении нескольких веков. По его словам, ученые очень обрадовались находке, которая является одной из первых «деклараций независимости» науки от религии.

«Галилей в 1613 году написал письмо Бенедетто Кастелли, математику из Пизанского университета в Италии. В нем ученый впервые изложил свои аргументы относительно того, что научные исследования должны быть свободными от теологической доктрины», — говорится в статье ученых.

Историки обнаружили письмо астронома, которым он одурачил инквизицию и сохранил себе жизнь. Сначала физик составил бумагу с жесткой критикой Священной книги христиан. Галилей назвал некоторые утверждения Библии ложными.

В 1630 году после публикации работы «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой» Галилео Галилей был вызван на суд инквизиции по подозрению в ереси. Инквизиция объявила астронома виновным в распространении ереси и заключила его в тюрьму.

Позже его отправили под домашний арест и за ним наблюдала инквизиция до последней минуты его жизни. Великий астроном и механик скончался в собственной постели в 77 лет.