Люди, которые потеряли работу из-за своего поведения в соцсетях (фото и видео)

Можно быть неплохим специалистом, но в свободное от работы время позволять себе такое, за что предпочитают увольнять, не дожидаясь объяснений. Пост о людях, которые лишились своего места из-за своего поведения.

Дария Пучкова, Подмосковье

26-летняя преподавательница рисования Гребневской школы в Подмосковье сочла нужным уволиться сама после того, как ЛайфНьюз опубликовал фото эротического содержания, взятые с ее аккаунта в ВК. Девушка с БДСМ наклонностями даже собралась подать на издание в суд. По словам учительницы, она тяжело переживает публикацию ее фотографий в СМИ. Девушка утверждает, что это ее творческий образ, и в России не запрещено публиковать подобные фото, как личную информацию о себе. Сейчас Дария работает в Affresco — компании, которая лояльно относится к творческим наклонностям своих сотрудников.

Преподаватель музыки из Тверской области Елена Корнюшонкова

Преподаватель музыки из Конаково опубликовала свои вполне откровенные фото, сделанные прямо на рабочем месте. 40-летняя учительница предстала на них в бикини и полностью обнаженной. Елена не считает себя виноватой и подчеркивает, что снимки были сделаны вне работы. Однако под давлением родительского комитета школы и коллектива она была вынуждена уволиться.

skoraia_na_pomosh, Киров

Эта девушка довольно быстро удалила свой аккаунт, правда, снимки, которые она публиковала, разлетелись по сети. Возможно, ей удалось избежать участи другой представительницы медицинской профессии.

Фельдшер Скорой помощи Татьяна Краева сочла уместным публиковать фото тяжело больных людей, охотно их комментировала, включаясь в диалог. Фото в карете, которая везла пациентов часто в бессознательном состоянии сопровождались неуместными тегами «пьянь», «наотмечался» и т.д. Девушка была уволена за аморальное поведение.

Вообще, люди, которые работают с больными, отчего-то часто испытывают желание поделиться фото своих пациентов со всем миром, совершенно забывая о профессионализме, который заключается не только в умении оказывать первую помощь.

Марина Шарина, медицинская сестра из Нижнего Тагила

Девушка «прославилась» после публикации селфи из операционной, на которых она позировала на фоне пациентов, находящихся под наркозом. На момент когда снимки стали достоянием общественности, девушка уже работала в другом лечебном заведении. Она извинилась перед коллегами и подписала Кодекс правил поведения. Этого оказалось достаточно, чтобы администрация оставила хорошего специалиста на своем рабочем месте.

Медсестры из Пермского края

Городская больница города Александровска прославилась после скандальной фотосессии, которую устроили ее медсестры. Девушки позировали на фоне тяжелобольных людей, использовали медицинские инструменты и другие материалы для своих фото. Якобы все это было сделано для конкурса профмастерства «Профессия доброты и милосердия».

Видео

Было бы неправильным предположить, что такое поведение свойственно только россиянам. Странных людей, вываливающих в сеть неуместные фото и видео, полно везде. Результаты этого эпатажа, впрочем, вполне определенные.

Кейтилин Дэвис, США

Кейтилин Девис, черлидер, потеряла работу после публикации в соцсети этого снимка. На нем она изображена рядом с лежащим футболистом, который испещрен символами фаллического содержания, свастикой. Также на его теле красуется надпись «Я еврей».

Эшли Пейн, США

Учительница Эшли Пейн из средней школы в Апалаче, в Уиндере, штат Джорджия, в 2009 году на своей странице в Фейсбук опубликовала одно фото с кружкой пива и бокалом вина во время отпуска в Европе. Этого оказалось достаточно, чтобы ее уволили.

Лорейн Кук, США

Старший тренер по баскетболу Лорейна Кук была уволена после того, как обнаружила, что ее жених выложил это фото в Фейсбук и отметил девушку на нем. От девушки потребовали также удалить свой профиль в соцсети. Тем более странно, что будущего мужа, Тома Харрисона, тренера футбольной команды университета, оставили в его должности.

И после этого кто-то еще сомневается, что их профили в соцсетях просматриваются и изучаются?

Кэмерон Рейли, охранник Букингемского дворца

Однажды этот юноша обиделся на то, что проезжая мимо его поста, Кейт Мидлтон не оглянулась в его сторону. В своем статусе в соцсети он назвал принцессу «светской сукой». «Она даже не посмотрела в мою сторону, глупая, самодовольная корова. Я не достаточно хорош для них! Светская сука» — этих слов было достаточно, чтобы парень был уволен.

Кит Элиссон, Огайо, США

Это увольнение из серии абсурдных Учителя Кита Элиссона из Огайо, США, уволили после поста в Фейсбуке, в котором он поместил фото с экскурсии на сельскохозяйственную ферму. Учитель назвал бесчеловечным обычай выращивать молодняк отдельно от родителей. Этого оказалось достаточно, чтобы администрация школы сочла неуместным пребывание Кита на своем месте.

Ну, и напоследок, еще одна, довольно распространенная причина увольнений. Корпоративы. Близится Новый год, а это значит, что по всему миру пройдут корпоративные мероприятия, на которых люди пускаются в отрыв.

По статистике ежегодно после новогодних корпоративных мероприятий увольняются по собственному желанию 6 % сотрудников, а 10% увольняет начальство. Будьте бдительны!

Видео: Эротические танцы на корпоративе! Смелая девушка!

Далеко не все таланты следует демонстрировать окружающим. Особенно, если ты учитель.

Стать звездой ютуба очень просто…

Видео: Дикий танец пьяной девушки на корпоративе

Стать звездой ютуба очень просто — главное, потом остаться на своем рабочем месте. И как-то смотреть в глаза коллегам.

отсюда

12.12.2017