Национальный домен .RU отметил день рождения





Координационный центр доменов .RU/.РФ опубликовал развернутый «цифровой» портрет доменного пространства Рунета.

7 апреля 1994 года во Всемирной паутине появился российский национальный домен. Уже много лет подряд домен .RU продолжает оставаться одним из крупнейших доменов верхнего уровня в мире: по количеству зарегистрированных доменных имен он занимает пятое место среди национальных доменов и восьмое – среди всех доменов верхнего уровня.

Сегодня в домене .RU зарегистрировано 4 991 694 доменных имени, 95,7% из которых делегировано. Это очень высокий показатель – он означает, что подавляющее большинство доменных имен в .RU используется и работает. Так, только доменных имен с сервисами в .RU насчитывается 4 515 109 или 90,6% от общего числа. Из них используются для полноценных веб-сайтов 38,7%, для веб-приложений или одностраничных сайтов – 23,5%, только для почты – 18,5%, для редиректа – 4,9%, для парковки – 14,3%.

77,9% доменных имен зарегистрировано физическими лицами, оставшиеся 22,1% – компаниями и организациями.

За последние десять лет в домене .RU было произведено 16 259 961 регистрация доменных имен, при этом только 30% из них (или 1 497 123 доменных имени) «моложе» одного года. А старше 23 лет – 764 доменных имени. В среднем же в день, по данным первых месяцев 2020 года, регистрируется 4270 новых доменов. Пользователи делают это с помощью сервисов 52 аккредитованных в национальном домене .RU регистраторов.

Уже через месяц Рунет ожидает еще один праздник: в этом году свое десятилетие отмечает второй национальный домен верхнего уровня – кириллический домен .РФ, напоминили в КЦ РФ.

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