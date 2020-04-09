Опубликовано видео работы российских военных медиков в Италии

Минобороны опубликовало видео, на котором показано, как работают российские медики в полевом госпитале в Бергамо.

Минобороны опубликовало видео, на котором показано, как работают российские медики в полевом госпитале в Бергамо.

Больница рассчитана на 142 койки. Пациентов с коронавирусом легкой и средней тяжести лечат в отделениях интенсивной терапии.

Восемь бригад дежурят круглосуточно в три смены. Всего будут работать более 200 российских и итальянских специалистов.

Россия направила военных медиков в Бергамо, ставший очагом эпидемии в Италии, в конце марта. Врачи привезли с собой комплекс для анализа и диагностики, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом специальных средств, оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам.

Глава МИД Луиджи Ди Майо назвала российскую помощь жестом солидарности.