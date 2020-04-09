В России учебный год решили закончить досрочно

Минпросвещения рекомендовало досрочно закончить учебный год для учеников 1 — 8 классов. Это могут сделать регионы, в которых сложилась неблагоприятная ситуация с коронавирусом. Таковых в нашей стране сразу несколько.

Учебный год закончится досрочно

В ведомстве предложили изменить календарный график или завершить учебный год по итогам уже законченных четвертей или триместров. При этом при необходимости оставшаяся часть программы может быть перенесена на следующий учебный год.

Также в Минпросвещения рекомендовали выстраивать работу учебных учреждений в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждом отдельном регионе. Например, сократить учебное время, разделить один класс на группы, скорректировать учебные планы.

Работу в штатном режиме учебные заведения смогут начать при благоприятной обстановке, соблюдая при этом все санитарно-эпидемиологические требования: сокращение количества учащихся, находящихся в помещении, при помощи деления класса на группы, корректировка учебных планов и рабочих программ по предметам, сокращение учебного времени и акцент на освоение нового учебного материала.

В том случае, если ситуация в регионе будет требовать домашней самоизоляции, рекомендуется обеспечить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий.

При этом отменять или сокращать учебу для 9 и 11 классов нельзя, отметили в ведомстве. Экзамены для девятиклассников начнутся позже запланированного — 9 июня, а для одиннадцатиклассников — 8 июня.