Названы документы для оформления пособия по безработицы в 2020 году

Основным направлением деятельности центров занятости является социальная защита населения путем содействия в трудоустройстве и активизация граждан на рынке труда. В настоящее время в условиях распространения коронавируса их работа становится актуальнее.

Какие нужны документы для биржи труда в 2020 году

Для постановки на учет в Центре занятости в городе Москва необходимо предоставить:

Паспорт гражданина РФ (или документ, его заменяющий, удостоверяющий личность);

Трудовую книжку, если работа когда-либо уже была;

Документы об образовании, квалификации, обучении, ученых степенях и званиях;

Справку о среднем заработке за последние 3 месяца до увольнения с последнего места работы, если расторжение трудовых отношений произошло менее года назад;

Для граждан, принадлежащих категории инвалиды, — индивидуальную программу реабилитации или абилитации, которая была выдана в установленном порядке.

Если же речь идет о постановке на учет в другом регионе, следует сказать, что у большинства современных центров занятости населения имеются собственные сайты, где можно уточнить всю необходимую и самую актуальную информацию. В основном список документов слишком сильно не отличается.

Размер пособия по безработице из-за коронавируса

Тем россиянам, которые с марта потеряли работу, выплатят пособие по верхней планке, приравненной к МРОТ. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов.

Все те, кто остался без работы и обратился в службу занятости после 1 марта, в течение следующих трёх месяцев будут получать пособие по безработице 12 130 рублей. Эта сумма равна минимальному размеру оплаты труда. При этом оформить пособие можно дистанционно. По словам Путина, сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям.

Также в качестве мер поддержки президент попросил правительство отработать возможность автоматического продления срока действия некоторых документов: паспортов, водительских удостоверений. Путин отметил, что продлить их нужно не менее чем на три месяца.