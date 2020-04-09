Врач рассказал о рисках ухудшения самочувствия Надежды Бабкиной

Врачебный специалист и профессор Юрий Конев высказался о введении популярной российской исполнительницы Надежды Бабкиной в искусственную кому. Профессор считает, что риск развития пневмофиброза сохраняется. Это крайне опасно для человека.

Состояние здоровья Надежды Бабкиной

В прессе распространяется информация о том, что Бабкину поразила мутировавшая версия коронавируса. В связи с этим старые тесты дают отрицательный результат, хотя симптоматика похожа. Доктор медицинских наук называет слухи бредом, так как официально не подтвержден ни один случай эволюционирования возбудителя.

«COVID-19 может находиться в латентном состоянии и никак себя не проявлять. Когда мы имеем дело с носителем, инкубационный период сильно увеличивается. Что касается введения Бабкиной в кому, то это стандартная практика. Процедура простая и менее безопасная, чем коронавирус и его осложнения. Сейчас важнее не допустить пневмофиброза, при котором соединительные ткани в легких резко разрастаются. В таком состоянии восстановление длится долго», — рассказал специалист.

Что произошло с Надеждой Бабкиной

Напомним, несколько дней назад мы узнали что Надежда Бабкина была госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирус. Женщине сделали тест, но странность заключается в том, что результаты отрицательные. По словам врачей вся болезнь артистки протекает по всем симптомам covid-19. На сегодняшний день Надежде Бабкиной поставили двустороннюю пневмонию.

Надежда сейчас введена в состояние искусственной комы и подключена к аппарату вентиляции легких. Будем надеяться, что в скором времени народная артистка поправится и снова сможет нас радовать своим ярким смехом и прекрасным настроением! Надежда Бабкина придерживалась самоизоляции и просила поклонников следовать всем инструкциям по остановке коронавируса.