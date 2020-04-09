Стало известно, с кем контактировала Бабкина до госпитализации

Надежда Бабкина была срочно госпитализирована с обширной пневмонией. Журналисты восстановили хронологию событий, которые привели к таким печальным последствиям. Поклонники пытаются выяснить даже мельчайшие подробности по этому поводу.Что случилось с Надеждой БабкинойРоссийская исполнительница Надежда Бабкина почувствовала недомогание после возвращения из Соединенных Штатов. Она отправилась в путешествие в середине февраля, где весело проводила время вместе с молодым супругом. Пара погостила у друзей, во время пребывания в США Бабкина делилась с поклонниками видео и фото. После возвращения из Соединенных Штатов артистка хотела устроить шумную вечеринку по случаю дня рождения. Она планировала организовать грандиозное торжество, перетекающее в концерт с выступлениями коллег. Однако в Москве запретили проведение массовых мероприятий. В итоге Бабкиной пришлось обойтись скромным праздников в кругу семьи.Артистка также «засветилась» в программе у Ивана Урганта. После того, как российские власти отправили граждан на оплачиваемые выходные, Бабкина призывала соблюдать карантин и показывала, что собирается это время провести дома.

Состояние здоровья Бабкиной на сегодня, 9 апреляАктер Станислав Садальский был потрясен новостями о состоянии Надежды Бабкиной. Актер выразил надежду на скорейшее выздоровление певицыСадальский отреагировал на последние новости в разговоре с Федеральным агентством новостей. Он заявил, что полон веры и надежды на хороший исход. Актер подчеркнул, что пример болезни Льва Лещенко указывает на возможность выздоровления.Садальский — большой поклонник творчества Бабкиной, однако не является ее близким другом. Он заявил, что понимает позицию ее семьи и друзей, которые до последнего не хотели афишировать состояние здоровья певицы. По его словам, теперь вся страна думает только о том, чтобы артистка скорее поправилась.70-летняя Надежда Бабкина была госпитализирована с двухсторонним воспалением легких еще 1 апреля. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Врачи отметили, что течение болезни соответствует всем признакам коронавирусной инфекции, однако, по последним данным, тесты на коронавирус показали отрицательный результат.