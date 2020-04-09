Прояснен вопрос с выплатой 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ про дополнительную поддержку российских семей, которые имею детей возрастом до 3-х лет. Теперь семья может получить пособие на ребенка в размере 5000 рублей.После подписания указа семьи могут получить на каждого ребенка по 5000 рублей. Чтобы оформить выплату, необходимо подать документы до 01.10.2020 года.Про выплату президент сообщил в одном из своих обращений к гражданам, которое было посвящено эпидемии коронавируса. Путин предложил целый ряд мер, которые смогут поддержать население и экономику в столь сложный период для страны.Что нужно сделать, чтобы получить 5 тысяч рублейВ Госдуме разъяснили, как нужно действовать, чтобы получить обещанные президентом РФ Владимиром Путиным 5 тысяч рублей на ребенка. Новые меры поддержки коснутся тех семей, которым положен маткапитал. При этом не имеет значения, успела семья воспользоваться правом на материнский капитал или нет. Деньги будут выплачивать три месяца.

Выплаты начнутся в апреле, уточнили в думском Комитете по вопросам семьи, женщин и детей. Право на пособие имеют семьи, где есть ребенок до трех лет. Если малышей несколько — выплаты положены на каждого из них.Рассчитывать на получение помощи смогут и те семьи, в которых родится ребенок до 1 июля 2020 года. То есть, на тех детей, которые родились 30 июня пособие дадут, а рожденным на следующий день — уже нет. В Госдуме приводят пример: если ребенок родится 30 июня, то семья сможет получить выплату только за один месяц.Эти деньги не будут учитываться при расчете доходов семьи при назначении иных мер соцподдержки.Подать заявление на выплаты нужно до 1 октября через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Доступ к заявлению откроют сразу поле того как правительство подпишет соответствующее постановление.Уточним, что для получения пособия семье нет надобности подтверждать свой доход. Для этого достаточно иметь право на получение маткапитала, который выдается сразу после рождения малыша.