В Турции сегодня выздоровело от коронавируса 256 пациентов и умерло 76 человек

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции» со ссылкой на данные Минздрава Турции.

Как сообщает канал, начиная с 17 марта от инфекции COVID-19 в Турции умерло 725 человек.

Между тем, сегодня число заболевших достигло 34 тыс. 109. Вчера количество заразившихся было 30 тыс. 217, что говорит о том, что больных стало на 3 тыс. 892 пациента больше.

Также стало известно, что на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 987 человек. Количество выздоровевших достигло 1582 человека.

Сотрудники Минздрава сегодня провели более 20 тыс. тестов. Доля зараженных коронавирусом от числа протестированных 19%.

Всего по всей Турции до сегодняшнего дня было проверено 222 тыс. человек, сообщает канал.