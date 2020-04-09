Назван срок появления в России препарата от коронавируса

В России на следующей неделе появится первая пробная партия препарата фавипиравир, который продемонстрировал свою эффективность в Китае в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.«Фавипиравир», что за препаратОн отметил, что фонд вместе с компанией «Химрар» инвестирует средства не только в это лекарство, но и в другие проекты для борьбы с эпидемией.»Планируем инвестиции в предприятия, которые производят ИВЛ-аппараты и другое медицинское оборудование. И даже думаем про онлайн-образование, например планируем инвестиции в компанию «Учи.ру», — подчеркнул Дмитриев.Препарат фавипиравир был создан в Японии в 2014 году, во время эпидемии в Китае он доказал свою эффективность — в том числе в клинических исследованиях, проведённых в Ухани.

Аналоги «Фавипиравир» в России, можно ли купитьВ Российской Федерации данный лекарственный препарат продается под названием «Авиган», который является противовирусным средством. Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.Состав и форма выпускаДействующее вещество: фавипиравир (200 мг).Производится Авиган в форме таблеток.ПоказанияПрименяют Авиган при вспышках гриппа (когда другие противовирусные средства неэффективны или недостаточно эффективны).Противопоказанияпри гиперчувствительности к фавипиравиру, вспомогательным компонентам;при беременности или подозрении на беременность;детям.