Обстановка в Сирии остается неспокойной

Военно-политическая обстановка в Сирии остается напряженной. Боевики продолжают периодические вылазки против правительственных войск в Идлибе, а в Алеппо позиции курдского ополчения были обстреляны турецкой армией.Новости Сирии от 9 апреля 2020 годаНесмотря на режим прекращения огня в Идлибе, турецкие войска активно действуют в других сирийских провинциях. Так, в Алеппо турецкая армия открыла артиллерийский огонь по позициям курдских ополченцев в окрестностях селений Айн-Дакна и Самук. Также столкновения между турецкими военными и курдами произошли в районе города Африн. Здесь стороны обстреляли друг друга ПТУР. О потерях турецких войск и ополчения курдов пока ничего неизвестно.Возможно, именно с этим противостоянием был связан взрыв, прогремевший утром 8 апреля в Африне. Прямо в центре города взорвалось самодельное взрывное устройство, прикрепленное у цистерны с бензином. Пострадали припаркованные рядом автомобили, но из мирных жителей и военнослужащих никто не был ранен. Протурецкие формирования, контролирующие эту часть Африна, обвинили в произошедшем Силы освобождения Африна – курдскую военно-политическую организацию.В провинции Идлиб минувшей ночью, как сообщают подконтрольные незаконным вооруженным формированием страницы в социальных сетях, имело место столкновение между боевиками и Сирийской арабской армией. По данным боевиков, в результате снайперской атаки погибли четверо военнослужащих САА. В Дамаске эти сведения пока не подтверждают.С целью дальнейшей нейтрализации боевиков незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибе, в провинцию перебрасываются подкрепления Сирийской арабской армии. По данным источника Baladi News, 7 апреля в южные районы провинции, а также в соседнюю провинцию Хама были переброшены несколько сотен сирийских солдат и офицеров. Подразделения Сирийской арабской армии укрепились в районе гор Джебель-Шахшабу. Помимо личного состава, в район переброшено около 100 единиц военной техники САА, включая танки, боевые машины пехоты и зенитные установки.

Переброска войск свидетельствует о том, что сирийское командование не собирается смиряться с практикой регулярных атак на позиции правительственных частей со стороны радикальных организаций. Дополнительные подразделения должны помочь уже находящимся в Идлибе частям правительственных войск в борьбе с террористами.Обзор карты боевых действий в Сирии от 09.04.2020Командование ВС САР и турецкой армии стягивает в Идлиб подкрепления. Каждый день наблюдаются перемещения военных колонн и боевой техники. Учитывая интенсивность разведывательных полетов российской авиации и сирийских беспилотников, ожидается, что в ближайшее время сирийские войска перейдут в наступление.В третий раз за последние две недели местные жители деревни Хамо и сирийские военные блокировали американскую военную колонну возле контрольно-пропускного пункта в районе Аль-Камишли. Патруль США, в составе 5 бронемашин, в конечном итоге был вынужден развернуться и искать другой путь.В понедельник вечером российские военные направили дополнительные подкрепления в аэропорт Аль-Камишли. Колонна в составе двух десятков бронеавтомобилей выдвинулась из н.п. Айн-Исса к авиабазе и по пути неподалеку от города Таль-Тамр столкнулась с американским патрулем. Из-за значительно меньших сил американцы не решились остановить российский конвой.Сирийское издание «Аль-Маядин» сообщает, что 6 апреля возле деревни ас-Суар американский патруль, сопровождаемый машиной «Сирийских демократических сил» (SDF), попал в засаду, организованную боевиками «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). В результате столкновения погиб один военнослужащий США и двое курдских бойцов.Кроме того террористы сделали вылазку в районе города Аль-Маядин. В результате перестрелки убито два бойца из состава проправительственных «Сил национальной обороны» (NDF).