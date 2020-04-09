Стас Михайлов сдал анализы на коронавирус

Российский певец Стас Михайлов рассказал о том, что перенес двухстороннее воспаление легких. Так, сейчас он находится на самоизоляции дома. Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.»Благодарен моему другу, Марку Аркадьевичу Курцеру, позвонил ему — и он потребовал, чтобы я срочно приехал на компьютерную томографию легких. Меня обследовали и обнаружили двустороннее воспаление, положили в Лапино — некоторое время я провел в больнице. Лечили и антибиотиками, и противовирусными препаратами. Терапию начинают сразу, пока еще ждут результаты тестов на коронавурис. Важно время — не тяните по 10 дней», — сказал артист.Стас Михайлов также добавил, что самоизоляция является на данный момент единственным спасением. Он напомнил, что люди должны думать о тех, кто находится рядом с ними.

«Эта болезнь, я думаю, является следствием нашего духовного повреждения. За эти дни поста до Пасхи давайте что-то пересмотрим в себе. Я уже пересмотрел эти ошибки в себе и нашел слабые места», — сказал исполнитель. По данным на сегодняшний день, в России зафиксировано более восьми тысяч случаев заражения коронавирусом, 580 человек выздоровели, 63 скончались. Власти оперативно утвердили комплекс мер, направленных на борьбу с вирусом. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.COVID-19 заразились многие известные личности, например, писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), живущий с семьей в Лондоне, также американская певица Pink, которая проверялась вместе с сыном.