Лещенко обвинил Малахова в нарушении самоизоляции

Певец Лев Лещенко, ранее перенесший коронавирусную инфекцию, обвинил телеведущего Андрея Малахова в том, что тот якобы заставил его нарушить режим самоизоляции. Подробности истории Народный артист РФССР рассказал в эфире программы «60 минут», участие в которой он принял по видеосвязи.Как себя чувствует Лев ЛещенкоПо словам артиста, самоизолироваться он решил после возвращения из поездки в США. Ни недомогания, ни каких-либо симптомов COVID-19 он не испытывал. Нарушить домашний режим Лещенко пришлось ради съемок в шоу Малахова. При этом изначально певец не хотел приходить в студию, но затем поддался на уговоры ведущего. Малахов якобы не воспринял угрозу всерьез и заверил артиста, что ничего страшного не случится.Чуть позже сам Малахов ответил на слова Лещенко, обвинившего его в том, что он заставил прийти артиста на съемки программы «Привет, Андрей!», несмотря на плохое самочувствие. Журналист заявил, что уважает исполнителя, и готов признать свою вину.

Малахов выразил согласие принять любую версию, и стать «мальчиком для битья».«Я так уважаю Народного артиста Льва Лещенко, которому нужно быть в отличной форме к 75-летию со дня Победы и петь со всей страной свой главный хит, что готов быть мальчиком для битья и молча принять любую версию происходящего из его уст. Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой и на концерт в театр Армии. Пусть я буду виноват во всем. Здоровья ему и его супруге», — заявил Малахов.Что случилось со Львом ЛещенкоЛев Лещенко был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией. У артиста были осложнения, но он выздоровел и был выписан. Лещенко заболел после возвращения из-за границы и сообщил, что нарушил карантин только ради съемок на телевидении.