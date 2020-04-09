Несколько церковных праздников выпадают на 9 апреля

Народный праздник Матрена Настовица (Полурепица) отмечается 9 апреля 2020 года (по старому стилю – 27 марта). В церковном календаре это дата почтения памяти мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской).Какой церковный праздник сегодня, 9 апреля 2020На этот день приходится память о Матроне Солунской, жившей в 3 или 4 веке в Солуни (Фессалоники). У рабыни Матроны была хозяйка – иудейка по имени Павтила.Несмотря на строгий запрет госпожи, а также то, что она силой привлекала ее стать отступницей, Матрона продолжала исповедовать христианство и даже тайком посещала церковь.В наказание за это Павтила велела побить рабыню палками и запереть на смерть в кладовке своего же дома, а после сбросить тело христианки с городской стены. Но, согласно преданию, вскоре сама Павтила, будучи на том же самом месте городской стены, оступившись, упала и убилась насмерть.Первое свое прозвище, Настовица, Матрена заслужила оттого, что в весеннюю эту пору оттепелей на снегу образуется наст. Прозывали настовицами и чибисов, возвращавшихся обычно к этому дню с зимовки в родные края.Женщинам пора была последний раз белить на снегу холсты, раскладывая их на насте, и также всем мастерицам, и ткачихам в особенности, следовало попросить благословения на свой труд у Матрены, как у покровительницы всех хозяек.

Молились Матрене и о том, чтобы хорошо уродилась репа, долгое время заменявшая на столах наших предков картофель. Название же Полурепицы праздник получил оттого, что в этот день крестьяне делили овощные запасы поровну: что получше — на семена, прочее – в пищу. Готовить репу было просто, о чем и поговорка есть: «Проще пареной репы», но скучать с ней за столом не приходилось – ее варили, запекали, парили, подавали фаршированной и толкли в пюре…Вот что говорили о тех днях: «Вешний ледок, что чужой порог – ненадежен», «Щука лед хвостом разбивает», «Чибис прилетел, воду на хвосте принес».Глядя на чибисов, судили о погоде: низко летят – будут сухие дни, а вечерние птичьи крики предрекали дни ясные.Православный праздник, какой сегодня, 09.04.2020По церковному календарю, 9 апреля поминают мучеников Мануила и Феодосия, пострадавших за веру в Сирмии в 304 году.Мануил и Феодосий, ежедневно наблюдая, как язычники жестоко убивают христиан, уверовали в Спасителя. Они решили пострадать за свою веру и смело исповедали себя перед правителем христианами, чем очень удивили язычников.Правитель сначала уговаривал мучеников отречься от своей веры, а когда все попытки оказались тщетными, приказал их пытать, а в конце — обезглавить.