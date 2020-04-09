Путин попросил губернаторов исполнить поручения к концу недели

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Путин попросил губернаторов исполнить поручения к концу недели

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами попросил глав регионов оперативно отреагировать и исполнить поручения до конца недели.

«Я очень вас прошу самым оперативным образом отреагировать на то, что я сейчас сказал, и до конца недели все это исполнить», — сказал Путин.

В России коронавирусом заразились 8672, скончались 63 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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