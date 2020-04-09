Наши предки обнажали зубы, стараясь отпугнуть врагов. Сегодня мы улыбаемся, потому что нам хорошо и комфортно. И чем шире улыбка, тем более радостной она кажется.

23 интересных факта об улыбке

1. Улыбка – выразительное движение мышц лица. Впервые человек начинает улыбаться еще в утробе матери.

2. Улыбка – штука заразная. Если вы начнете улыбаться собеседнику, то, в большинстве случаев, он начнет улыбаться в ответ. Это происходит или из-за «эффекта хамелеона», когда человек непредумышленно копирует чужое поведение, или из-за эмпатического эффекта, когда вместе с улыбкой человек перенимает настроение собеседника.

3. Американский психолог Пол Экман выделает 18 типов улыбок.

4. Настоящую искреннюю улыбку подделать невозможно. Искренняя улыбка поднимает уголки губ вверх, а обычная, которую вы контролируете, оттягивает их в стороны.

5. Человек, который улыбается искренне, зачастую одновременно прищуривает глаза.

6. Настоящую улыбку и поддельную контролируют разные участки мозга.

7. Искренняя улыбка вызывает у человека подсознательное доверие к собеседнику.

8. Искренняя улыбка длится, в среднем, 4 секунды.

9. Улыбка работает в обе стороны. Если вам плохо – заставьте себя улыбнуться. Мозг запустит обратный процесс, в крови повысится содержание эндорфина и вам станет легче.

10. В английском языке есть термин «smize», который означает улыбку одними глазами. На самом деле улыбнуться исключительно глазами фактически невозможно.

11. Улыбаться в два раза проще, чем хмуриться. Улыбка задействует всего 53 лицевые мышцы.

12. Впервые научные исследования улыбок начались в XIX веке. Французский ученый Гийом Дюшен де Булонь пропускал электрический ток через лица погибших людей, чтобы разобраться в работе мимических мышц. Искреннюю улыбку в научных исследованиях часто называют «улыбкой Дюшена».

13. Специалисты Калифорнийского университета доказали, что младенцы улыбаются только тогда, когда есть шанс, что им улыбнутся в ответ.

14. В большинстве стран мира улыбка считается признаком доброжелательности.

15. В США улыбка является жестом вежливости и далеко не всегда выражает искреннюю радость.

16. У некоторых народов Меланезийского архипелага улыбка «с зубами» является признаком враждебности. Для них это не улыбка, а оскал.

17. На Западе русских считают мрачной и неприветливой нацией. Но многие иностранцы, побывавшие в России, рассказывают, что русские умеют тепло и искренне улыбаться, но только друзьям и знакомым. В России не принято улыбаться на улице.

18. В Японии и других восточных странах улыбка может означать победу над трудностями и крепость духа. В Японии, к примеру, могут улыбаться даже на похоронах. Тем самым человек подчеркнет, что он с мужеством переносит потерю.

19. Женщины улыбаются чаще мужчин.

20. Улыбаясь, женщина кажется мужчине более привлекательной. А вот мужскую улыбку женщина может воспринять как угрозу.

21. Люди, которые часто улыбаются и смеются, отличаются большим долголетием. Это связано с тем, что улыбка улучшает циркуляцию кислорода и артериальное давление.

22. До сих пор ведутся споры, умеют ли животные улыбаться. Некоторые ученые утверждают, что улыбки зверей — всего лишь иллюзия, наш мозг сам дополняет увиденную картину, делая ее более понятной.

23. В современном мире происходит девальвация улыбки. Она теряет изначальную теплоту и искренность, поэтому «зашлифованная» улыбка продавца-консультанта может восприниматься чуть ли не враждебно.