Известные любовные романы советских политиков с балеринами

Сильные мира сего в СССР были не прочь поразвлечься с симпатичными артистками, и распущенность ставилась им в вину, только если партийные деятели попадали под каток сталинских репрессий — «прицепом», в довесок к обвинениям в измене Родине или шпионаже.

Впрочем, никто из советских балерин свои связи с советскими вождями огласке не придавал. О контактах с высшими партийными чинами СССР написали в мемуарах многие знаменитые артистки, оперные певицы. Но не балерины.

«Любимая балерина Сталина»

Так называли великую советскую танцовщицу, приму-балерину Большого театра, чей талант ценили руководители нашего государства от Сталина до Путина (причем, оба лидера страны были знакомы с Ольгой Васильевной лично: она умерла в 2008 году). В воздыхатели Лепешинской в свое время записывали не только генералиссимуса, но и маршала Жукова, других именитых советских руководителей, включая членов Политбюро. В ответ на подобные слухи балерина только смеялась.

Очевидно одно: вероятно, платоническая страсть у Иосифа Виссарионовича к приме-балерине Большого все же была. Иначе трудно объяснить, что побуждало его 17 раз ходить на «Пламя Парижа», где Лепешинская танцевала партию актрисы придворного театра Людовика XVI Амур.

«Ходоки» Калинин и Енукидзе

Самыми активными «ходоками» по части балерин называют секретаря ВЦИК СССР Авеля Енукидзе и «всесоюзного старосту» Михаила Калинина. С 1922 года они были «кураторами» Большого театра, после чего на этот советский очаг культуры посыпались разного рода преференции в виде увеличения зарплат артистам, прикрепления их к больнице-«кремлевке», улучшения жилищных условий…

Утверждают, что в качестве благодарности за все эти блага приглашаемые «в кабинет» балерины танцевали для Енукидзе и Калинина голышом, получая в качестве подарков импортное белье, косметику и побрякушки. Эти россказни до сих пор остаются на уровне слухов, поскольку документально ничем не подтверждены. Как и нашумевшая история с балериной Большого театра шестнадцатилетней Беллой Уваровой, якобы погибшей из-за того, что отказала Калинину в близости.

В мемуарах известной советской оперной певицы Веры Давыдовой, выпущенных в 1993 году под громким названием «Кремлевкие козлы. Исповедь любовницы Сталина», со слов автора рассказывается, что Калинин преследовал Уварову, ее привозили к нему домой. А потом, спустя две недели после знакомства с «всесоюзным старостой», балерина пропала. Лишь месяц спустя в подмосковном лесу нашли обезображенный труп девушки. Давыдова пишет, что следствие по этому делу курировал лично Сталин, угрозу от нужного ему в тот момент Калинина он отвел, а родителей Беллы вскоре репрессировали по надуманным обвинениям.

Енукидзе был крестным второй жены Сталина Надежды Аллилуевой. Жена брата первой супруги «отца народов» Мария Сванидзе (репрессирована и расстреляна в 1942 году) характеризовала в своих дневниках (они сохранились) Енукидзе как развратника и сластолюбца, дошедшего до совращения 9 — 11-летних девочек. Ему единственному из советских политических деятелей подобного уровня предъявили обвинение в педофилии. Поэтому романы Енукидзе с балеринами, если они на самом деле и были, на таком фоне выглядят невинным флиртом.

Когда Берия еще не вышел из доверия

Если упоминают о многочисленных любовницах Лаврентия Берии, то в этом перечне неизменно присутствуют балерины — что называется, «до кучи». Хотя их имена, в отличие, скажем, от фамилий известных актрис Татьяны Окуневской и Зои Федоровой, до сих нигде не озвучивались.

В сведениях об интимных отношениях советских сильных мира сего с балеринами вообще много конспирологии — информации, основанной на слухах и домыслах. К примеру, в последнее время широко цитируются выводы исследования французского историка Рене Буве, касающиеся отношения к танцовщицам наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского. Его фавориткой, в частности, была основательница «синтетического» направления в танце Инна Чернецкая (Бойтлер). Буве, специализировавшийся на творчестве Булгакова, утверждал, что бал сатаны в романе «Мастер и Маргарита» списан с оргии, устраиваемой Луначарским с танцовщицами — мужчины там были во фраках, а женщины — только в туфлях и перьях на головах. Танцы каждый раз заканчивались массовым совокуплением.

Якобы этот шабаш неоднократно лицезрел (а потом и описал) сам Михаил Афанасьевич, приглашаемый на «бал». Во что поверить трудно: именно Луначарский всячески третировал творчество Булгакова и всячески травил его самого.

Николай Сыромятников