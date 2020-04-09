Депутаты Алтайского Заксобрания разрешили себе заочно принимать законы особых случаях

В регламент АКЗС внесено изменение, согласно которому во время режима ЧС или повышенной готовности законы можно принимать с помощью опроса. Об этом сообщается на сайте краевого парламента.

За внесение изменений в регламент Алтайского Заксобрания проголосовало 60 депутатов, решение было принято единогласно. Соответствующее постановление уже подписал спикер АКЗС Александр Романенко. Отныне парламентарии в периоды ЧС или повышенной готовности смогут принимать краевые законы путем опросного голосования. Теперь соответствующая статья звучит так: «проведение опросов депутатов по вопросу принятия законов Алтайского края не допускается, за исключением периодов введения на территории Алтайского края режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». Такое исключение понадобилось, чтобы в экстренных ситуациях у депутатов появилась возможность вести законодательную деятельность без сбора сессии.

Напомним, что ранее регламент АКЗС допускал опросное голосование только при принятии постановлений, но не краевых законов. По словам Александра Романенко, поправкой депутаты воспользуются уже в ближайшее время в рамках работы по обеспеченности экономической устойчивости Алтайского края.