Власти Турции инициировали расследования в отношении 750 человек за преступления, связанные с коронавирусом

«Инициированы расследования в отношении 568 человек за публикацию фальшивых новостей и постов в социальных сетях, восемь человек оказались под следствием за оскорбление наших граждан старше 65 лет, 85 человек за нарушение карантинных мер и 89 человек за организацию незаконных складов и продажу медикаментов на чёрном рынке», — цитирует его Turkish Minute.

Что касается сотрудников Министерства, положительные тесты на COVID-19 были выявлены у 12 судей и 55 других сотрудников. По словам министра, их состояние оценивается как удовлетворительное.