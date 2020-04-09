Кэти Перри решила назвать дочь Энн Перл Хадсон в честь бабушки

Недавно Кэти Перри порадовала поклонников известием о скором пополнении в семье. Звезда решила назвать назовет дочь Энн Перл Хадсон.

Это имя одобрил Орландо Блум. Подруга во время беседы с журналистами отметила, что артистка с большим уважением относится к покойной родственнице, желая таким образом почтить ее память.

Бабушка знаменитости ушла из жизни в марте, а после трагических событий фанаты узнали о долгожданной беременности кумира. Сама Перри верит, что случайных совпадений не бывает, а потому имя дочери может нести определенный смысл.