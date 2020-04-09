«С малышом на руках зарабатываю 20 тысяч рублей в неделю»: Тимати потроллил Insta-спаммеров

Тимати опубликовал в Instagram фото с 5-месячным сыном, добавив к снимку забавную надпись. В ней рэпер процитировал типичное сообщение Insta-спаммеров, которые «с малышом на руках зарабатывают 20 тысяч рублей в неделю».

36-летний Тимати порадовал поклонников новым снимком с маленьким Ратмиром. На фото музыкант в белом костюме сидит за ноутбуком, изображая активную занятость, а рядом с ним в специальном детском кресле-люльке лежит улыбающийся 5-месячный сын звезды. К написанию комментария к снимку рэпер решил подойти оригинально – вместо того, чтобы озвучить что-то банальное по поводу времяпровождения в карантине, он процитировал Insta-спаммеров.

В итоге получилось, что кадр семейной идиллии отца с сыном послужил своего рода рекламе «заработка на дому с помощью интернета, без вложений и с минимумом усилий». Подпись же к фото Тимати выбрал своего рода «классическую»: «С малышом на руках зарабатываю 20 тысяч рублей в неделю», добавив также несколько строк о простоте подобного вида фриланса, и его доступности.

Поклонники Тимати оценили его юмор, добавив, что он также может «попробовать онлайн-лотерею» или попытаться увеличить свои заработки с помощью еще какой-нибудь похожей «подработки». Кроме того, фолловеры отметили, что у рэпера и его избранницы Анастасии Решетовой вряд ли есть проблемы с финансами, поэтому в этой шутке нет двойного дна.