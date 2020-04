«Шпинат — для тех, кому делать нечего» : Ляйсан Утяшева удивила поклонников своим обедом

Ляйсан Утяшева решила поделиться с поклонниками очередными рецептами интересных и полезных блюд. Спортсменка запекла овощи с мясом и показала процесс приготовления в IGTV в своём микроблоге в Instagram.

Ляйсан Утяшева не перестаёт радовать своих близких вкусными и полезными блюдами. Знаменитость решила приготовить на обед тушенный шпинат с чесноком, запечённые куриные ножки и овощи. Также в подписи к информационному ролику телеведущая отметила, что в шпинате содержится калий, железо и марганец, он также имеет противовоспалительные свойства и помогает при отеках.Мастер спорта по художественной гимнастике добавила, что предпочитает питаться правильно, а мясо в её семье больше любит супруг Павел Воля. Полезной информацией она решила делиться с поклонниками, чтобы помочь им стать стройными во время самоизоляции. Однако нашлись и те, кого не впечатлил обед звезды. «Шпинат — это еда для тех, кому делать нечего», – заметил один из подписчиков. Гимнастка сообщила, для поддержания хорошей физической формы необходимо сочетать правильное питание и регулярные тренировки.

#ДерзкаяготовкасЛяйсан на карантине 😎 ⠀ В меню тушенный шпинат с чесноком, запечённые куриные ножки и овощи💪🏻📹 Смотрите видео, здесь все просто без лишних временных затрат. ⠀ #ПОЛЬЗА шпината: рекордсмен по содержанию калия, железа и марганца, обладает легким противовоспалительным, действием, эффективен при отеках 💚 ⠀ Все время пишите мне: «куда вы ещё худеете», «прекратите худеть», «вредно же для здоровья»… сейчас я нахожусь в своей самой лучшей форме, в которой мне комфортно… я питаюсь здоровой, полезной пищей … и делюсь с вами всеми своими фишками, а теперь, когда мы на самоизоляции, есть время снимать ещё больше для вас… ⠀ Если вы хотите похудеть и стать той ведьмой, которая на карантине не поправляется (а даже худеет) — поменяйте свой рацион, добавьте спорт (его теперь больше в моей ленте) плюс поправьте сон, как писала ранее в предыдущем посте! Главное — начать✅

