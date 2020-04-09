Старший сын президента Сербии заражен коронавирусом

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Президент Сербии Александр Вучич с сыном

avucic/Instagram

Старший сын президента Сербии Александра Вучича заражен коронавирусом. Об этом сам президент сообщил в своем

Instagram.

Данило Вучич госпитализирован в инфекционную больницу Белграда. Тест на коронавирус сына президента оказался положительным.

«Сынок, ты справишься. Отец тебя любит, мы все тебя любим», — написал Вучич.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом. Он самоизолировался в своем доме, однако после ухудшения самочувствия был госпитализирован в одну из инфекционных больниц.

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