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РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/38/12834038/RIAN_6005825.HR-pic905-895x505-60622.jpg" alt="Жириновский предложил вдвое сократить количество чиновников" /></p> <p>

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру Михаилу Мишустину вдвое сократить число чиновников, в том числе депутатов, чтобы обеспечить дистанцию в два метра, пишет РИА «Новости».

«Надо постоянно быть на расстоянии и залы строить с расчетом того, что и министры, и депутаты, кто сидит в зале, расстояние между ними должно быть два метра, не меньше. А для этого сократить чиновников в два раза, и депутатов», — сказал Жириновский.

Политик добавил, что стране будет только лучше от этого.

По мнению Жириновского, многие депутаты не соблюдают дисциплину: продолжают жать руки и обнимаются при встрече.

В России коронавирусом заразились 8672, скончались 63 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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