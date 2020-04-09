Лунатизм. Почему люди становятся лунатиками и ходят по ночам?

В древние времена многие народы верили, что причина совершения каких-либо действий спящего человека кроется в том, что Луна оказывает особое мистическое явление на человека. Именно поэтому это состояние долгое время называли и называют лунатизмом. Сейчас же наука дала другое название этому явлению – сомнамбулизм.

Если сомнамбулизм выражается в легкой форме, то человек лунатит не покидая своей собственной постели. Он может сидеть, двигать руками и ногами и жестикулировать. Более того, не удивляйтесь и не пугайтесь, если будете слышать от него несвязные фразы.

Как проявляется лунатизм?

Однако большинство лунатиков более активны. Они передвигаются по квартире, двигают предметы, выполняют различные задачи и даже могут отвечать на элементарные вопросы. Как правило, лунатики не выходят за пределы комнаты или квартиры, но истории известны случаи, когда они уходили за несколько миль от дома. Приступ лунатизма длится как правило не более 40 минут и завершается когда человек возвращается в кровать.

Лицо у человека, страдающего сомнамбулизмом, не выражает ровным счетом никаких эмоций, глаза при этом открыты. Все поступки, совершаемые человеком в приступе сомнамбулизма, совершенно бессознательны и при пробуждении человек не помнит ничего о своем приступе.

Причина лунатизма

Ученые, заинтересованные в изучении этого явления, выявили причину: это склонность к образованию в участках мозга человека очагов возбуждения во время глубокой фазы медленного сна. Как правило, этим страдают впечатлительные люди.

Сомнамбулизмом страдают около 15% детей и 2% среди взрослого населения планеты. Дети более склонны к проявлениям лунатизма по той простой причине, что их организмы активно развиваются и, соответственно, имеет место перестройка головного мозга. Также большое влияние имеет то, что они усваивают огромное количество информации каждый день. Причиной лунатизма у ребенка может быть психоэмоциональный фон: усталость, стресс, бессонница. Повышение температуры также может спровоцировать приступ лунатизма.

Те же самые причины провоцируют проявление сомнамбулизма и у взрослого человека. Однако самой распространенной причиной являются психоневрологические расстройства и интоксикация организма. Приступ лунатизма также может быть одним из симптомов эпилепсии.

Если вы столкнулись с проблемой лунатизма единожды, то достаточно просто обеспечить человеку безопасность и уложить его в постель. Если же заболевание носит не случайный характер, а повторяется регулярно, то стоит обратиться к специалисту.