Парад Победы Шукшинские в Алтайском крае могут быть отменены из-за пандемии коронавируса

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на онлайн-конференции 8 апреля рассказала об отмене подготовки целого ряда крупных для региона культурных мероприятий. По словам министра, из-за распространения в крае коронавируса проведение парада Победы, Шукшинских дней, литературного фестиваля Роберта Рождественского оказалось под угрозой. Безрукова не исключила, что их могут отменить совсем или перенести на более поздний срок. Что касается акции «Бессмертный полк», ее предлагают провести в онлайн-формате.

По словам министра, из-за введенного режима изоляции у сотрудников учреждений культуры нет возможности готовить большие массовые культурные мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы, ни для реального показа, ни для виртуального. Поэтому в эти числа будут транслироваться музейно-архивные, виртуальные выставочные и другие проекты. Кроме того, сейчас просматривают архивные записи празднования Дня Победы в прошлые годы, которые тоже могут быть представлены гражданам. «Вопрос празднования остается открытым, поскольку до 30 апреля действует режим изоляции, а после наступят майские праздники. Мы прекрасно понимаем, что возможность проведения любых массовых мероприятий в эти числа практически стремится к нулю», — заявила Безрукова.

Министр озвучила, что вероятность проведения главных для Дня Победы мероприятий — например, парада — будет зависеть от решения федерального руководства, которое будет озвучено в скором времени. «Уже сейчас в Интернете обсуждается формат проведения акции «Бессмертный полк». Речь идет о том, что собрать такое большое количество людей в нынешних условиях вряд ли представится возможным, поэтому есть идея перейти в онлайн-формат. Как точно это будет выглядеть, я пока сказать не могу. В любом случае каждый из нас имеет страничку в соцсетях, где можно рассказать историю о своем близком воине, который уже ушел из жизни, показать его фотографию и таким образом почтить его память», — заявила Безрукова и добавила, что в Год Памяти и славы, который объявлен в России, мероприятия будут проводить в течение всего срока, а не только в майские дни. В связи с этим многие театральные постановки и музейные экспозиции будут перенесены на более позднее время.

Так, из-за пандемии краевые Дельфийские игры уже перенесены на следующий год. «Ночь музеев» и «Библионочь» проведут осенью, приурочив к «Ночи искусств». Что касается Рождественских чтений и Шукшинских дней на Алтае, то подготовка к ним сейчас не ведется, хотя в прошлые годы она начиналась уже в апреле. Сейчас вся эта работа приостановлена, поэтому говорить о том, что мероприятия состоятся, пока рано. Будем ли мы проводить Шукшинские дни в ограниченном формате, определимся в мае-июне. Это мероприятие финансируется в том числе из Минкультуры РФ, поэтому решение будет приниматься с учетом федерального центра», — заключила Безрукова.