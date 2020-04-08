Дилан Груневеген занялся доставкой продуктов

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mavit
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  26-летний нидерландский спринтер команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген будет заниматься доставкой продуктов пожилым людям и всем, кто не может пойти в магазин самостоятельно во время пандемии коронавируса. Тем самым во время отсутствия велогонок Дилан Груневеген также помогает рекламировать спонсора команды, сеть супермаркетов Jumbo.

Дилан Груневеген занялся доставкой продуктов

Дилан Груневеген занялся доставкой продуктов

 

Дилан Груневеген занялся доставкой продуктов

 Дилан Груневеген занялся доставкой продуктов

Photo (c) @GroenewegenD

 

 

  В Твиттере Дилан Груневеген написал: «Велогонок пока нет, зато есть время помогать. В ближайший период я на велосипеде буду доставлять продукты пожилым людям и тем, кто не может делать покупки самостоятельно».

  Для покупателей, заказавшие продукты онлайн, стало сюрпризом появление победителя четырёх этапов Тур де Франс в форме велокоманды Jumbo-Visma, доставившего им заказ.  