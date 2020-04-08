Турецкая полиция призвала граждан не выходить на улицу, выложив надпись «Оставайтесь дома» наркотиками

Полиция в восточной провинции Карс выложила фотографию с наркотиками, а также специально обученного пса, принявшего участие в операции, пишет Duvar.

Надо сказать, что это не первый случай, когда полиция использует нетрадиционный метод, чтобы убедить людей оставаться дома. Неделей ранее полиция стамбульского Бейоглу также опубликовала похожее сообщение, написав его изъятыми пакетами марихуаны.

Фото быстро разлетелось в социальных сетях, а министр внутренних дел Сулейман Сойлу также отметил его в своём Twitter.