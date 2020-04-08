Самые известные русские вегетарианцы

Share Tweet Share Share Email CommentsВегетарианство — питание растительной и молочной пищей с отказом от мясной (красного мяса, мяса птицы, морепродуктов и мяса любого другого животного). Люди становятся вегетарианцами по различным причинам: этическим, экологическим, экономическим, медицинским, религиозным.

Сегодня вегетарианство становится чуть ли не мейнстримом, формируется мода на отказ от мясной пищи. И в русской истории вегетарианцами становились передовые люди.

Лев Толстой

В пятидесятилетнем возрасте Лев Толстой стал свидетелем убийства свиньи. Тяжелых переживаний не хватило — Толстой отправился в Тульскую область на бойню. Вид умирающего быка ужаснул писателя, заставил предпочесть мясу вегетарианство: «Мое питание состоит главным образом из горячей овсяной каши, которую я ем два раза в день с пшеничным хлебом». На идее вегетарианства зиждилось не столько здоровье писателя, сколько новое восприятие мира. Предпочтение овсяной каши и компота из сухофруктов совпало с религиозным подъемом – по мнению писателя, запрет насилия над животными мог положить конец злу всего мира. Собственное вегетарианство Лев Николаевич почитал не иначе как исполнением христианской заповеди: «Не убий».

Последние двадцать пять лет своей жизни Толстой рьяно пропагандировал идею вегетарианства, сопереживал всему живому в статье 1892 года «Первая ступень» и активно поддерживал журнал «Вегетарианство».

Иван Поддубный

Иван Поддубный, чудо-богатырь, человек-легенда, в 67 лет победивший сильнейших борцов Америки, весил больше 120 килограммов и был вегетарианцем. Сегодня интерес к Ивану Поддубному силен не только в спортивных кругах, но и среди вегетарианцев или тех, кто хочет отказаться от мяса. Феномен Поддубного, если и не доказывает приоритет вегетарианства в спортивной диете, то хотя бы даёт уверенность в том, что сильный человек — это не обязательно тот, кто съедает за обедом баранью ногу и заедает салом.

Николай Рерих

«Не убивать»

Мальчик убил жука,

Хотелось ему его узнать.

Мальчик забил птицу,

чтобы ее рассмотреть.

Мальчик забил зверя,

только ради знания.

Мальчик спросил, позволительно ли

Для добра и для знания

Убить человека.

Если ты убил жука, птицу и зверя,

Почему же людей

Не убить?

Стихотворение Николай Рерих написал в 1916 году, впрочем, в отличие от Толстого, Рерих не боялся вида крови или убитого животного. Все дело в глубоком убеждении – чистота пищи не только залог удачной реинкарнации, но и умственного развития.

Иван Павлов

Знаменитый физиолог, лауреат Нобелевской премии, Павлов известен широким кругам общественности, прежде всего тем, что создал науку о высшей нервной деятельности, а также ставил опыты на собаках, провоцируя у животных условные рефлексы. Эти эксперименты над животными, тем не менее, привели Павлова к отказу от мясной пищи. В ходе опытов ученый доказал, что конечный продукт распада животного белка, мочевина, приводит к повышенной раздражительности и нервозности. По воспоминаниям современников, чистым вегетарианцем Павлов не был, изредка позволяя себе «раздражиться».

Николай Фёдоров

Николай Фёдорович Фёдоров, философ-космист, один из виднейших русских учёных, футуролог, «московский Сократ». Фёдоров был очень верующим человеком. В основе его жизненной позиции лежала заповедь преп. Сергия Радонежского: «Взирая на единство Святой Троицы, побеждать ненавистное разделение мира сего». Науке Фёдоров отводил не меньшее место и был убеждён, что она внесёт значительный вклад в становление человечества. Фёдоров вёл аскетическую жизнь, старался не владеть никаким имуществом, значительную часть жалования раздавал своим «стипендиатам», от прибавок к жалованию отказывался, всегда ходил пешком. Отказ от мяса был продиктован как философией космизма, по которой вселенная является структурированной системой и потому каждая его частица ценна, так и аскетичной скромностью философа, его отказом от всякого насилия.

Андрей Бекетов

В 1878 году была опубликована статья Андрея Николаевича Бекетова «Питание человека в его настоящем и будущем» — первое русское сочинение о вегетарианстве. Этот скромный труд размером в три печатных листа в журнале «Вестник Европы» сумел пробудить в умах людей интерес к вопросам питания как одного из важных факторов физического и интеллектуального развития человека. Знаменитый ботаник, популяризатор науки, общественный деятель и дедушка поэта Блока стал предтечей толстовского движения. Говорят, именно статья Андрея Николаевича Бекетова побудила писателя Толстого окончательно отказаться от мяса.

Иван Ефремов

Иван Ефремов, один из сильнейших советских фантастов, палеонтолог, философ-космист был вегетарианцем. Причиной отказа от мяса стала идейная убеждённость Ефремова в том, что развитие человеческой культуры невыполнимо без отказа от мяса животных с развитой ЦНС.

— Когда отпала необходимость убивать для еды, тогда человечество совершило последний шаг от необходимости к истинно человеческой свободе. Этого нельзя было сделать до тех пор, пока мы не научились из растительных белков создавать животные. Вместо коров — фабрика искусственного молока и мяса, — пояснял Гриф Рифт.

— Почему же у нас нет этого до сих пор? — обычно спрашивали тормансиане.

— Ваша биология, очевидно, занималась чем-то другим или была ущербной, была потеснена другими науками, менее важными для процветания человека. Положение, известное и в земной истории…

— И вы пришли к заключению, что нельзя достигнуть истинной высоты культуры, убивая животных для еды?

— Да!

— Но ведь животные нужны и для научных опытов.

— Нет! Ищите обходной путь, но не устраивайте пыток. Мир невообразимо сложен, и вы обязательно найдете много других дорог к раскрытию истины.

(Иван Ефремов «Час Быка»)