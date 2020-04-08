Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером в России в марте

Самой продаваемой моделью сегмента кроссоверов и внедорожников (SUV) в России по итогам марта 2020 года осталась Hyundai Creta. За первый месяц весны корейский бестселлер нашел 6803 покупателя, следует из свежего отчета АЕБ.

Вторым по популярности в феврале стал японский Toyota RAV4, на котором остановили свой выбор 5293 жителя нашей страны. Третьим оказался немецкий Volkswagen Tiguan – его владельцами за отчетный месяц стали 3568 россиян.

Четвертую и пятую строчки, как сообщают «Автоновости дня», заняли Nissan Qashqai и Renault Duster, нашедшие за отчетный месяц 3392 и 3268 покупателей соответственно.

В ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России в марте также вошли: LADA 4×4 (2821 ед.), Mazda CX-5 (2592 ед.), Mitsubishi Outlander (2554 ед.), KIA Sportage (2538 ед.) и Nissan X-Trail (2422 ед.).

Весь российский авторынок по итогам марта вырос на 4% до 162 321 машины, а по итогам квартала — на 1,8% до 328 518 машин.