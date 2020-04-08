Российский авторынок вырос на 4% в марте

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц. В марте, до введения мер по борьбе с распространением коронавируса, авторынок тоже показал рост – на 4% до 162 321 машины, следует из отчета АЕБ.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель назвал март «сильным» месяцем, показавшим неожиданный рост продаж, который в итоге привел к увеличению объема рынка в первом квартале.

Тем не менее, сильное начало года не отражает реальную тенденцию [к дальнейшему росту рынка], а скорее связано с ожидаемым из-за ослабления валюты искусственно вызванным повышением мартовских продаж, которые, как и все дилерские операции, были прерваны в связи с мерами по противодействию распространения COVID-19, добавил он.

Лидером российского авторынка, как сообщают «Автоновости дня», по-прежнему остается «АвтоВАЗ», чьи дилеры продали в марте 32 808 автомобилей LADA (-3%). Второе место осталось за KIA, реализовавшей 19 808 машин — на 1% больше, чем годом ранее. Замкнула почетную тройку Hyundai с показателем 15 913 реализованных автомобилей (-3%).

На четвертой и пятой строчках мартовского рейтинга оказались Renault и Toyota, на машинах которых остановили свой выбор 13 640 (+5%) и 12 587 (+36%) россиян соответственно.

В ТОП-10 марок-лидеров по итогам марта также вошли: Volkswagen (10 007 ед., +17%), Skoda (9 856 ед., +42%), Nissan (7562 ед., -7%), ГАЗ (4713 ед., -5%) и Mercedes-Benz (4427 ед., +33%).