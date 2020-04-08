«Автотор» возобновит производство автомобилей 13 апреля

Калининградский завод «Автотор» возобновит производство автомобилей с 13 апреля. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автохолдинга.

«Сообщаем, что с 13 апреля производство на предприятиях «Автотор» возобновляется», — заявили в компании.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в минувший понедельник свою работу возобновили завод Mazda Sollers во Владивостоке, «КамАЗ» и «АвтоВАЗ». Последний, правда, запустит конвейер позже – пока с вынужденных «каникул» вернулись только жизненно важные подразделения, связанные с разработкой новых проектов, учетом и отчетностью, а также охраной труда и безопасностью.

Кроме того, в следующий понедельник, 13 апреля, возобновит производство УАЗ. К работе на ульяновском предприятии вернется около четверти от всего персонала, а основной акцент будет сделан на автомобилях скорой медицинской помощи, на закупку которых правительство выделило регионам еще 5,2 млрд рублей.