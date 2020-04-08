Обвиняемые показали следователям сброс тела моста покушении убийство алтайском райцентре

Уголовное дело о покушении на убийство жительницы райцентра Тальменка в отношении двух молодых местных жителей было передано в суд. Они сбросили девушку с моста, но она выжила. На сайте Западно-Сибирского СУТ СК по Алтайскому краю опубликованы фотографии, на которых обвиняемые показывают процесс покушения.

По версии следствия, ночью 6 февраля текущего года два жителя Тальменки в возрасте 20 и 21 года решили убить свою 25-летнюю знакомую на железнодорожном мосту через реку Чумыш. Они испытывали неприязнь к девушке из-за ссоры, которая возникла, когда они вместе выпивали алкоголь. Парни схватили ее за одежду и сбросили с моста вниз на лед, после чего скрылись. Несмотря на падение с высоты 13 метров, девушка выжила, но не могла самостоятельно передвигаться. Она пролежала на льду около восьми часов. Утром ее обнаружили местные жители, потерпевшую доставили в больницу.

После задержания, в ходе следствия обвиняемые находились под стражей. Они полностью признали свою вину. В рамках расследования парни продемонстрировали, как обошлись с девушкой на мосту. Уголовное дело с обвинительным заключением по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору).