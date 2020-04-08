Хотя может показаться заманчивым прижаться к вашему пушистому другу в постели, важно установить четкие границы, когда речь идет о том, чтобы спать в одной постели с вашим питомцем — особенно когда для сна используется матрас 80х190 . Хотя они могут составить отличную компанию, ваш питомец может сильно нарушить отдых и мешать вам получить качественный ночной сон, которого вы заслуживаете.

Поверьте нам — мы знаем, что этим щенячьим глазам трудно сказать «нет», но вот несколько вещей, которые следует учитывать, прежде чем сохранять своего питомца в своем собственном месте для сна, а не в его собственной кровати для домашних животных.

3 причины, по которым вы не должны спать в одной постели с вашим питомцем

1. Нет больше тихих ночей

Забудь про кровать. Совместное использование места для сна с вашей собакой или кошкой означает только одно: меньше места для вас. С подергиванием и пинками ваш питомец может в конечном итоге передвигаться по вашей кровати всю ночь. Животные, особенно пожилые, также склонны к храпу, превращая тихую ночь в бессонную ночь.

Кроме того, не забывайте, что внешние шумы могут вызвать реакцию вашего питомца. То, что сейчас 2 часа ночи, не означает, что полицейские сирены будут игнорироваться. Ваш питомец всегда будет вашим громким и верным опекуном (даже когда вы пытаетесь уснуть). Кроме того, когда сон может повлиять на вашу дневную продуктивность и навыки принятия решений, важно сделать все возможное, чтобы вы получили сон, необходимый вашему телу для наилучшей работы!

Поэтому, когда ваш пушистый друг продолжает мешать качественному ночному сну, не бойтесь вкладывать деньги в собственную любимую кровать вашего лучшего друга, а также в кровать, которая соответствует вашим потребностям во сне. Если вам нужна большая кровать для собаки, небольшая кровать для собаки или даже собственный роскошный матрас, магазин 100matrasov.com поможет вам и вашему питомцу подобрать именно то, что вам нужно!

2. Чистота нарушена

От аллергенов, таких как пыльца и пыль, до случайного несчастного случая в ванной, до жуткого ползания (клещей и блох!) И, конечно, от всех этих волос, ваша кровать станет беспорядочной грязью c бактериями, если ваш питомец будет спать с вами регулярно. Даже если у вас нет аллергии на вашего питомца, у всех пушистых друзей есть много аллергенов. Во время прогулки или небольшого перерыва эти подлые частицы могут прилипнуть к шерсти и лапам вашего питомца и в конечном итоге оказаться в вашей постели.

Давайте посмотрим правде в глаза — мытье постельных принадлежностей — раздражающая рутинная работа (и мы, вероятно, делаем это не так часто, как следовало бы), поэтому сделайте это проще для себя и держите своего питомца подальше от матраса. (А благодаря выбору матрасной фирмы лучших моющихся кроватей для собак ваш питомец может наслаждаться чистой постелью, как и вы.)

Но если вы решите позволить своему пушистому другу время от времени спать с вами, не забывайте стирать постельное белье еще чаще, чтобы не давать аллергенам и волосам домашних животных, и если вы склонны прижиматься к своему пушистому лучшему другу, рассмотрите возможность приобретения защитного матраса, чтобы продлить срок службы вашей кровати.

3. Лучшая кровать — их собственная кровать

Хотя домашние животные могут быть идеальным приятелем, спать отдельно лучше. Вы будете спать крепче, зная, что ваш пушистый друг уютно лежит в своей постели. Кроме того, кто сказал, что ты не можешь спать в одной комнате?

Как только вы решите улучшить условия сна вашего питомца, вы можете быть удивлены количеством вариантов на выбор. От матраса из пены с эффектом памяти до моющейся кровати для собаки, вам не понадобится много времени, чтобы найти идеальный вариант для вашего питомца. Так что не жертвуйте своим дремотой. Покажите своему питомцу некоторую любовь, и относитесь к ним к качественному сну, которого они заслуживают.

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