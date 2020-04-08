Турецкий Vestel возобновляет производство после приостановки из-за коронавируса

Компания будет производить свою продукцию в меньшем объёме с меньшим количеством сотрудников, говорится в заявлении компании на Стамбульской фондовой бирже в понедельник.

Отметим, что Vestel был одним из крупнейших производителей Турции, объявивших о прекращении своей деятельности в прошлом месяце, поскольку вспышка коронавируса ударила по спросу в стране и за рубежом. В число этих компаний входили также крупные автопроизводители. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на прошлой неделе, что колёса экономики должны продолжать вращаться, поскольку правительство стремится остановить вспышку болезни.

Компания Vestel заявила, что будет применять меры социальной дистанцированности на своих производственных объектах и дезинфицировать заводские помещения, которые расположены в Стамбуле.

Компания заявила, что может обратиться к правительству за финансовой помощью, чтобы ввести короткие рабочие часы, если это будет необходимо.